Questo mese di gennaio è molto importante per l’Inter sia in campo che fuori. È arrivata la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, i punti di ritardo in campionato sono ancora tanti e sta arrivando la finale di Supercoppa. Poi c’è il mercato con tutti i possibili rinnovi di contratto dei giocatori che andranno in scadenza al termine della stagione. La dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata.

Inter, la situazione sul rinnovo di Skriniar

Il caso più delicato sul fronte mercato è di sicuro Milan Skriniar. Il difensore slovacco, all’Inter da ormai cinque anni e mezzo, da diverse settimane sta giocando con la fascia da capitano attorno al braccio e anche a Monza i tifosi nerazzurri gli hanno chiesto di restare con striscioni e cori. Ma tutto l’affetto nei suoi confronti potrebbe non bastare, con il centrale che è sempre nell’interesse del Paris Saint-Germain.

In estate aveva ricevuto una proposta da nove milioni a stagione dal club francese, mentre l’Inter si è fermata a sei milioni più bonus. Nuove offerte dai nerazzurri non arriveranno più e secondo La Gazzetta dello Sport adesso l’incontro decisivo fra Skriniar e il club milanese ci sarà la settimana prossima dopo il derby di Riyadh nella finale di Supercoppa. Quello che doveva tenersi in queste ore è stato infatti rinviato.

Inter, la possibile permanenza di Dzeko

Filtra invece più ottimismo riguardo all’attaccante bosniaco Edin Dzeko. Il Cigno di Sarajevo, che compirà 37 anni a marzo, ha fatto molto bene in una stagione e mezza con la maglia nerazzurra. Al contrario di Skriniar, ha meno mercato e la sua permanenza all’Inter non sembra poi così tanto difficile. Ora il giocatore prende cinque milioni e mezzo, ma l’idea del club è di proporre delle cifre inferiori rispetto a quelle attuali.

Per Il Corriere dello Sport Dzeko vorrebbe una base di quattro milioni. Mentre l’Inter al momento è più sui tre e mezzo più bonus. Una differenza davvero ridotta, tanto che secondo La Gazzetta dello Sport la fumata bianca potrebbe comunque arrivare presto. Le parti si riaggiorneranno infatti a febbraio, una volta finita questa sessione di mercato, e lì arriverà l’offerta per una stagione con opzione per un’altra.

Inter, le mosse di Marotta e Ausilio

Non ci sono soltanto Skriniar e Dzeko tra i giocatori in scadenza. Pertanto, l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio devono fare i conti anche con i contratti di Stefan De Vrij, Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian. Senza dimenticare i prestiti di Francesco Acerbi e Romelu Lukaku. La dirigenza del club nerazzurro non vuole sorprese e non vuole perdere giocatori a zero.

Però con qualcuno potrebbe finire come nella passata stagione con Ivan Perisic. L’indiziato numero uno a partire è di certo Skriniar, che l’Inter potrebbe anche sostituire con l’olandese Perr Schuurs, che sta facendo bene al Torino. De Vrij sembra interessato a un’esperienza all’estero. Mentre gli altri hanno più chance di restare. C’è poi sempre la possibilità di una cessione già a gennaio di Denzel Dumfries.

