Inter da triplete: con Chivu c'è Samuel. La lettera ai tifosi del Parma e la presentazione alla Pinetina

Chivu saluta il Parma e torna all’Inter. Nello staff tante vecchie glorie del Triplete a partire dal vice allenatore che sarà Walter Samuel

È già un’Inter in stile Triplete. Con il grande ritorno di Cristian Chivu in nerazzurro, l’ex difensore è già pronto ad iniziare una nuova avventura alla guida del club (per i prossimi due anni). Non solo: il vice sarà Samuel, altra ex gloria nerazzurra di quell’Inter targata Mourinho. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, dopo che in mattinata il tecnico romeno ha sistemato gli ultimi dettagli burocratici con il Parma, liberandosi dal precedente accordo e dopo aver scritto una lettera d’addio ai tifosi emiliani.

Chivu atteso a Milano: primo allenamento nel pomeriggio

Dopo la risoluzione con il Parma, Chivu è già arrivato ad Appiano Gentile. Il suo debutto da tecnico nerazzurro è imminente: nel pomeriggio è previsto il primo allenamento sotto la sua guida, in attesa della composizione definitiva dello staff tecnico.

Ad Appiano, insieme a Chivu, è stato avvistato anche Angelo Palombo. L’ex centrocampista (anch’egli liberatosi dal Parma) sarà uno dei collaboratori del nuovo tecnico interista, andando a rafforzare uno staff che comincia a delinearsi con volti noti e legati al recente passato nerazzurro.

Walter Samuel sarà il vice allenatore dell’Inter

Secondo quanto anticipato da Sportmediaset, il ruolo di vice allenatore non sarà affidato a Giovanni Martusciello, come ipotizzato inizialmente, bensì a Walter Samuel. L’ex difensore argentino, icona dell’Inter e compagno di tante battaglie in nerazzurro proprio con Chivu, farà parte integrante del nuovo progetto tecnico.

Inoltre, Angelo Palombo – ex Samp e Inter – sarà il collaboratore tecnico. Dello staff di Inzaghi è rimasto Mario Cecchi. Repetti il preparatore atletico, anch’egli ha lavorato con Mourihno nell’anno del Triplete.

Il comunicato del Parma: accordo risolto

Nel frattempo, il Parma ha ufficializzato la separazione da Chivu con una nota ufficiale: “Parma Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto. Il Club ringrazia Cristian per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera.”

Il saluto di Chivu al Parma con video e lettera ai tifosi

Attraverso un video condiviso sui propri profili social, Cristian Chivu ha voluto salutare la società ducale con parole sentite: “Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!”

Tra i primi a lasciare un like al post è spuntato Francesco Pio Esposito, giovane attaccante con un forte legame con Chivu, nato ai tempi della Primavera nerazzurra. I due sono pronti a ritrovarsi, questa volta nel palcoscenico della prima squadra.

