Inter, Darmian rinnova fino al 2024

Matteo Darmian ha trovato l’accordo con l’Inter per il rinnovo del suo contratto. A riportare l’indiscrezione la Gazzetta dello Sport, che ha spiegato come manchi solo l’ufficialità all’intesa: il giocatore resterà i nerazzurro fino al 30 giugno 2024, con opzione per la stagione successiva.

Darmian è stato protagonista di un avvio d’anno molto negativo, in cui ha scalzato l’olandese Dumfries, non al 100% dopo il Mondiale in Qatar. L’ex Milan si è accordato per un ingaggio al ribasso, inferiore ai 3,2 milioni netti che prende attualmente.

