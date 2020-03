Inter, Di Canio boccia due stelle: bufera web

In attesa di capire se e quando si tornerà a giocare, il calcio parlato continua ad alleviare un po’ le pene di questo periodo e soprattutto a svagare la mente. Al tempo stesso però i tifosi continuano a prendersela con gli opinionisti per le loro “stroncature”. Capita così che le bocciature di Paolo di Canio facciano andare su tutte le furie i tifosi dell’Inter.

L’ex centrocampista di Juventus e Lazio, ora apprezzato commentatore di Sky Sport, Paolo di Canio non ha usato mezze parole per bocciare due stelle dell’Inter di Antonio Conte, Eriksen e Skriniar, tirando in ballo lo stesso tecnico nerazzurro nella sua gestione della squadra, del gioco e delle esigenze.

“Skriniar sopravvalutato”

Per quanto riguarda il difensore, rivelazione assoluta della scorsa stagione, Di Canio ha detto: “Skriniar è bravo, è bravissimo a stare sull’uomo a marcare, a starti addosso. Ma quando poi ha l’avversario lontano non sa più cosa fare, va in confusione. Lo avete visto contro Barcellona, Lazio e in ultimo con la Juve: doveva schiacciarsi sul fondo e intercettare il cross di Matuidi che gli passa a un centimetro e invece lui toglie il piedino…”.

“Eriksen, ma chi l’ha preso?”

Ma l’ex giocatore del West Ham ne ha avute anche per l’ultimo arrivato in casa Inter, il sin qui oggetto misterioso Eriksen: “Sarà molto difficile inserirlo, Conte voleva un giocatore diverso, Vidal perfetto per la sua idea di gioco, una mezz’ala che sa inserirsi. L’ex Tottenham è un tipo di giocatore diverso. Il dubbio è: chi è andato a prenderlo? Eriksen non è funzionale per Conte, anche se spero di sbagliarmi”.

Bufera social

Le considerazioni di Paolino hanno ovviamente scatenato le reazioni inviperite degli interisti sul web: “Ma chi ha allenato questo qui in passato?” ha provocato qualcuno; “non ricordo l’ultima panchina su cui è stato ma di certo lo hanno esonerato (Sunderland, ndr)”; “Affermazioni dette da un mediocre calciatore con carriera solo in anonime squadre minori si trasforma in un enorme complimento per uno dei 3 migliori difensori europei e ovviamente mondiale”;

Ma c’è anche chi, interisti e non, danno ragione a Di Canio: “Era ora che qualcuno lo dicesse”; “Ha ragionissima”; “Skriniar forte con le piccole e imbarazzante con le grandi..é sempre stato così … ps sta ancora cercando Dybala da 8 gg..non l’ha proprio visto”.

SPORTEVAI | 16-03-2020 10:12