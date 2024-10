Inter, Dimarco in contropiede: elogio sul web di Theo Hernandez, nemico numero uno degli interisti

L’esterno di Simone Inzaghi ha confessato di stimare molto il mancino del Milan, il rossonero più odiato dalla tifoseria nerazzurra: “So che adesso mi insulteranno”

Abituato a sorprendere le difese avversarie con il suo sinistro, stavolta Federico Dimarco prende in contropiede i tifosi dell’Inter, elogiando pubblicamente uno dei rivali per eccellenza dei nerazzurri – anzi, dei supporter nerazzurri – degli ultimi anni: Theo Hernandez, terzino del Milan.

Inter: Dimarco, elogio sul web a Theo Hernandez

Calciano con lo stesso piede, giocano entrambi sulla fascia, amano attaccare più che difendere: Federico Dimarco e Theo Hernandez hanno molto in comune, ma in pochi potevano aspettarsi che l’esterno mancino dell’Inter si spendesse in un vero e proprio elogio del francese del Milan.

Il motivo è chiaro: Theo non è esattamente stato il più simpatico degli avversari dei nerazzurri nei derby degli ultimi anni e il rapporto tra il rossonero e la tifoseria dell’Inter ha ripetutamente conosciuto dei momenti di alta tensione. L’ultimo, le parolacce rivolte dallo stesso Theo alla curva nerazzurra nello scorso derby, vinto dal Milan. Ma a Dimarco tutto questo non importa: Theo Hernandez è un gran giocatore e il mancino dell’Inter non può non riconoscerlo.

Inter, le parole di Dimarco su Theo Hernandez

“Ci sono giocatori come Theo Hernandez che io stimo tantissimo, anche se adesso mi insulteranno. Ma io lo stimo. Come altri giocatori di altre squadre”: queste le parole pronunciate da Dimarco a BSMT, il podcast a cura di Gianluca Gazzoli.

Non solo: nel parlare dei giocatori che stima da sempre Dimarco inserisce il nome di Theo Hernandez accanto a quelli di due grandi nomi dell’Inter del passato: “Da piccolo c’era Roberto Carlos, mi piaceva anche Maxwell”.

Dimarco e la sua storia nell’Inter

Nel podcast di Gazzoli Dimarco affronta anche altri argomenti, come il lungo giro fatto per arrivare a giocare in serie A con l’Inter, nel cui settore giovanile è cresciuto. “Sono l’ultimo dei predestinati – le sue parole – Devo tanto a quello che ho vissuto nel settore giovanile, quello che mi hanno insegnato le persone che ho incontrato. Sono cose che mi porto in campo e fuori”.

Dimarco: la finale di Champions persa col City

Infine Dimarco ha parlato anche di una delle più grandi delusioni da lui vissute con l’Inter: la sconfitta nella finale di Champions League del 2023 contro il Manchester City. “Finita la partita ero deluso – confessa il mancino – , ero morto proprio, però il giorno dopo mi sono detto: questa squadra è arrivata in finale di Champions e nessuno se lo aspettava incontrando squadre di valore, col City tutti pensavano che avremmo preso quattro gol e invece ce la siamo giocata alla pari. Questo dimostra quanto è forte il gruppo”.