Chi è Filip Stankovic, il portiere in prestito dai nerazzurri che ha parato (quasi) tutto in Inter-Venezia

La storia e la carriera del figlio di Dejan, il portiere in prestito dall'Inter al Venezia tra i migliori in campo proprio contro i nerazzurri nel match di San Siro.

Quando la strepitosa Inter di Mourinho vinceva il Triplete lui era un bambino di otto anni che vedeva suo papà salire sul tetto del mondo assieme ai suoi compagni per la gioia del popolo nerazzurro. Poi Filip Stankovic, figlio di Dejan, ha deciso di seguire le orme di suo padre come del resto hanno fatto anche i suoi fratelli. Con una piccola particolarità però: lui i gol non li segna e non li fa segnare, anzi, li evita. Classe 2002, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter ed è stato anche inserito nella lista per la Champions League della stagione 2019-20. Poi però è diventato grande altrove.

Filip Stankovic: perchè è nato a Roma

Filip è nato a Roma, quando suo padre Dejan militava nella Lazio di Salas e Mancini e vinceva lo scudetto e la Coppa delle Coppe (oltre ad altri trofei) nella capitale. A sentirlo parlare però si evince subito il suo marcato accento milanese, dove è effettivamente cresciuto quando il centrocampista serbo passò ai nerazzurri nel 2004. E proprio con l’Inter ha fatto la trafila delle giovanili, diventando il capitano dell’under 17 che ha condotto fino al tricolore parando anche un calcio di rigore nella finalissima.

Le giovanili dell’Inter e il prestito in Olanda

Nelle giovanili nerazzurre Filip ha militato per sette stagioni, guadagnandosi l’inclusione in lista Champions nel 2019-20 e qualche convocazione in prima squadra in campionato nell’anno dello Scudetto con Conte, annata 2020-21. La stagione successiva l’ha vissuta in prestito al Volendam, in Olanda, con cui ha ottenuto la promozione in Eredivisie. Al Volendam ha militato in prestito anche l’anno dopo, poi è rientrato in Italia.

Samp e Venezia in prestito: il sogno rimane l’Inter

Nel 2023-24 altro prestito, stavolta in Serie B: alla Sampdoria. Per poche settimane non s’è incrociato con papà Dejan, che aveva appena lasciato la squadra blucerchiata dopo la retrocessione in Serie B. Le sue parate non sono valse la promozione in A alla squadra guidata da Pirlo, Stankovic Jr invece in massima serie è approdato comunque, sempre in prestito al Venezia. E proprio tra le fila dei lagunari, al primo incrocio con l’Inter, ha sfornato una prestazione clamorosa: incredibili le sue parate su Thuram, Calhanoglu e compagni. Che potrebbero accelerare il suo rientro alla base.