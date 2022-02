Inter, disastro con le grandi: un giocatore nel mirino dei tifosi

12-02-2022 21:37

L’Inter riesce a strappare un buon punto a Napoli, dopo l’1-1 contro l’ex Luciano Spalletti al Maradona. Un pareggio che fa più felici i nerazzurri, ma il Milan adesso ha la grande opportunità di scavalcare i cugini in classifica al primo posto, anche se i ragazzi di Inzaghi devono recuperare il match col Bologna.

Inter, solo una vittoria con le big

L’Inter resta comunque prima in classifica dopo il pareggio col Napoli, ma ancora una volta i nerazzurri hanno faticato contro una grande del campionato. In Serie A infatti, il club nerazzurro ha vinto solo una volta contro le squadre in lotta per un posto in Champions League. L’unico trionfo è avvenuto proprio contro i partenopei, battuti 3-2 a San Siro a fine novembre.

Inter, numeri disastrosi con le grandi

Contro l’altra squadra in lotta per lo scudetto, ovvero il Milan, l’Inter ha ottenuto solo un punto. Stesso bottino contro la Juventus, con Dybala che all’89’ ha riacciuffato dal dischetto i rivali di sempre per l’1-1 finale. Il match di ritorno è datato 3 aprile e, fortunatamente per i nerazzurri, sarà l’unico scontro diretto con una grande della Serie A fino alla fine del torneo. Nessuna vittoria anche nel doppio faccia a faccia con l’Atalanta: 2-2 all’andata, 0-0 al ritorno. C’è almeno la soddisfazione di aver battuto la Juventus in Supercoppa, anche se solo al 120′.

Nove gol subiti contro le grandi, gli stessi di quelli realizzati. Numeri, quelli contro le big della Serie A, che devono far riflettere Simone Inzaghi. A proposito dei dati difensivi, c’è un giocatore che è finito nel mirino dei tifosi dopo le ultime due sfide in campionato, decisive in chiave scudetto.

Inter, de Vrij nel mirino dei tifosi

Sia contro il Milan che contro il Napoli, il peggiore in campo in maglia nerazzurra è stato de Vrij. Il difensore olandese ha perso lo scontro diretto con Giroud nel derby e con i partenopei ha causato il rigore del vantaggio firmato Insigne. E pensare che a inizio stagione, l’ex Lazio era una certezza per il gruppo. Per tornare a correre, l’Inter spera di ritrovare il vero muro di Ouderkerk.

