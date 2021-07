Mercato Inter, altre due cessioni in arrivo: i nerazzurri accelerano

Inter ancora al lavoro sul fronte uscite: mentre si aspetta l’ufficialità della cessione di Hakimi al Paris Saint Germain, i nerazzurri sono pronti a salutare due esuberi, Radja Nainggolan e Joao Mario.

E’ in dirittura di arrivo la trattativa con il Cagliari per la cessione definitiva del centrocampista belga, un’affare durato settimane. Il Biscione secondo le indiscrezioni potrebbe concedere la buonuscita chiesta dal giocatore, l’ultimo tassello prima del trasferimento in Sardegna.

Si continua a trattare con i club portoghesi per Joao Mario. Dopo lo stop alla trattativa con lo Sporting , che non ha pagato il riscatto, si è fatto avanti il Benfica, che avrebbe già raggiunto con il giocatore un contratto quinquennale. L’Inter conta di incassare 8 milioni di euro dalla cessione.

Sale invece l’attesa per il ritorno di Christian Eriksen a Milano. Il centrocampista danese, che sui social sembra tranquillo e sereno dopo il grande spavento vissuto a Euro 2020 e l’operazione al cuore, dovrebbe tornare entro la metà di luglio per sostenere alcuni esami.

Solo dopo si affronterà con il giocatore l’argomento futuro: senz’altro il 2021 dell’ex centrocampista del Tottenham è concluso, molto dipenderà da come si sentirà Eriksen nei prossimi mesi, e se il defibrillatore cardiaco impiantato nell’operazione è da considerarsi temporaneo o definitivo.

OMNISPORT | 04-07-2021 19:12