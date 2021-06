Euro 2020, Nainggolan sminuisce l'Italia in vista del Belgio

L’Italia affonterà il Belgio di Lukaku nei quarti di Euro 2020. Radja Nainggolan non è stato convocato da Martinez e si godrà la partita in televisione, magari con una birra in mano. Il centrocampista del Cagliari, in prestito dall’Inter, ha parlato così delle assenze pesanti di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard: “In Italia si preoccupano principalmente dei belgi infortunati. Logico, no? Sulla carta, questi sono i due giocatori più importanti per i Red Devils. Nella collaborazione con Romelu Lukaku, Kevin ed Eden sono un valore d’oro per la squadra. Senza quei due sarà molto, molto difficile per il Belgio“, dice Nainggolan a Gazet van Antwerpen.

Nainggolan ha analizzato la situazione dell’Italia: “Sono in un buon momento, ma la loro ultima partita contro l’Austria non è stata buona. È tutto difficile da prevedere. Anche i Red Devils non erano molto al top, ma proprio come gli italiani vincono le loro partite. Finché vincono, va bene. Contro il Portogallo, sono rimasto particolarmente colpito dalla difesa. Penso che l’Italia vorrà prendere il controllo della partita. Ma onestamente, non sono sicuro. Il vecchio catenaccio? Sotto Mancini, l’Italia vuole sempre attaccare. Con Jorginho e Verratti hanno anche tante capacità di palleggio a centrocampo. L’Italia non ha nulla da perdere. Quindi penso che ci sia un po’ più di pressione sul Belgio“.

Nainggolan non ha dubbi ovviamente su chi tifare: “Sento ancora regolarmente Romelu Lukaku e Dries Mertens, di recente anche Nacer Chadli. Di solito non si parla di calcio. Per chi tiferemo venerdì? Mia moglie (Claudia Lai, ndr) non è una passionale tifosa di calcio e mia figlia maggiore si è schierata con i belgi. Quindi, ovviamente, sosterremo i Red Devils. Spero davvero che vincano il torneo”.

Per chiudere, Nainggolan ha parlato del suo futuro. Il belga ha ancora un anno di contratto con l’Inter ma potrebbe finire a titolo definitivo al Cagliari: “Sì, l’ho letto anch’io. Si sta scrivendo molto, ma l’unica verità è che non lo so ancora. Mi sto solo godendo le vacanze adesso, il mercato non è ancora aperto. Resta da vedere”.

OMNISPORT | 30-06-2021 18:30