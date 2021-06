Euro 2020, Jorginho: "Pallone d'Oro? Penso a vincere con l'Italia"

In conferenza stampa, Jorginho ha parlato della possibilità di vincere il Pallone d’Oro in caso di vittoria dell’Italia a Euro 2020, dopo aver già trionfato in Champions League col Chelsea da assoluto protagonista: “Non ci penso. Tutto quello che accade è solo una conseguenza del lavoro che viene svolto. La mia priorità è pensare al gruppo, viene prima di tutto. Gioire insieme ai compagni, agli amici, è più bello che gioire da solo”.

L’Italia ai quarti affronterà il Belgio: “Al giorno d’oggi non ci sono più sorprese, non ci sono partite facili. Con l’organizzazione tattica di oggi, con la fisicità di questo calcio, non ci sono le gare scontate di una volta. Noi una sorpresa? Speriamo. Continuiamo a crederci. Dobbiamo farlo, dobbiamo continuare e vediamo dove possiamo arrivare. Spero che la fame di vincere di questo gruppo ci aiuti”.

Jorginho manda un messaggio chiaro al gruppo: “L’errore sarebbe pensare di aver fatto qualcosa di grande. I ragazzi sanno che bisogna sempre lavorare, ancora di più. Per raggiungere grandi cose servono sacrifici: il cammino è quello giusto, serve stringere i denti e lo stiamo facendo. Ogni volta che vinci devi essere felice, lavoriamo per quello. Mancini? Ci trasmette fiducia, crede io e noi e lo percepiamo. È vicino al gruppo e ci fa sentire forti. Il soprannome di Professore? Non so professore di cosa, però mi diverte…”.

Sul Belgio, Jorginho ha aggiunto: “In che modo preparerei la sfida con il Belgio se fossi Ct? Dando fiducia, parlando ai calciatori incoraggiandoli per questa partita spettacolare. De Bruyne dovremo cercare di limitarlo perché quando è sulla fascia mette palloni forti ed è molto pericoloso. Dobbiamo cercare di non dargli molto spazio”.

