Italia, i tifosi sognano la finale ma è polemica: L'Uefa li favorisce

Le prime polemiche erano germinate già dopo la fase a gironi, che aveva evidenziato come ci fossero dei bug nel format di Euro2020 che consentiva ad alcune nazionali di farsi dei calcoli per qualificarsi come migliori terze e per lo squilibrio apparente delle due parti del tabellone, con il lato di destra sulla carta composto da quasi tutte le più deboli, ma ora in tanti stanno evidenziando un’altra stortura.

L’Inghilterra può giocarne sei su sette a Wembley

Teoricamente doveva essere un Europeo itinerante ma se questa regola – che ha costretto molte nazionali a viaggi lunghissimi tra una sede e l’altra – vale per quasi tutti, non si può dire che sia stata applicata all’Inghilterra. Gli inglesi hanno giocato a Wembley le tre gare del girone, hanno ospitato a Londra anche i tedeschi ieri nel delicato incontro degli ottavi e salvo la partita ai quarti con l’Ucraina – che si terrà a Roma – giocherebbero ancora in casa sia semifinale che finale.

La protesta dei tifosi: l’Uefa aiuta gli inglesi

Ora che gli inglesi sono arrivati ai quarti, la cosa è risultata evidente tra il disappunto dei tifosi. Gli italiani sognano la finale ma si chiedono il perché dei vantaggi concessi ai bianchi d’Inghilterra. Tanti gli sfoghi sui social: “Da alcuni anni il Calcio inglese, FA e Premiere League, hanno acquisito una forza economica talmente spropositata rispetto a tutti gli altri, che ormai possono condizionare le scelte di FIFA e UEFA” o anche: “Sara’ un altra genialiata di Ceferin con l’appoggio del premier inglese per sdebitarsi del debituccio sulla superleague? ah il calcio del popolo”.

C’è chi osserva: “Non si capisce il motivo e poi nessuno ne parla , cioè giocare quasi tutte le partite in casa è un fattore incredibile a favore!!” o anche: “Tutto già scritto da tempo Ceferin e UEFA dovevano ricambiare i club inglesi per l’uscita dalla SuperLega..” oppure: “Non si capisce perché organizzare così….”.

L’Italia è stata agevolata dal giocare a Roma le prime tre gare ma non è la stessa cosa: “Loro hanno giocato tutto il girone in casa, gli ottavi, se superano i quarti faranno semifinale e finale in casa. 6 partite su 7 in casa. Noi abbiamo fatto solo le tre del girone” o anche: “Io starei moderatamente tranquillo…ultimamente le finali in casa sono andate piuttosto male per tutti…”, oppure: “Sogno una finale Italia-Inghilterra. Vincere a casa loro sarebbe fantastico” e infine: “Dopo la semifinale 2006 a Dortmund, sarebbe il non plus ultra”.

SPORTEVAI | 30-06-2021 10:15