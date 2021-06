Euro 2020, completato il tabellone dei quarti

E’ completo il tabellone dei quarti dopo la vittoria per 2-1 dell’Ucraina contro la Svezia. La squadra di Shevchenko affronterà l’Inghilterra a Roma sabato 3 luglio alle 21. In giornata, Sterling e Kane hanno eliminato la Germania. Le prime a scendere in campo saranno la Svizzera e la Spagna venerdì alle 18. La squadra di Petkovic è reduce dall’impresa con i campioni del mondo della Francia mentre la roja ha eliminato la Croazia di Modrid ai supplementari col risultato di 5-3.

Venerdì sera c’è attesa per l’Italia, che se la vedrà col Belgio di Lukaku ma che probabilmente dovrà fare a meno di Eden Hazard e Kevin De Bruyne. Sabato, prima di Ucraina-Inghilterra, scenderanno in campo la Danimarca e la Repubblica Ceca alle 18.

OMNISPORT | 30-06-2021 00:00