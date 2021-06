Euro 2020, l'Inghilterra batte la Germania col solito Sterling

L’Inghilterra batte la Germania 2-0 grazie al solito Sterling che sblocca il match e al primo gol di Kane a Euro 2020. Gli inglesi adesso sono i grandi favoriti per raggiungere la finale nella parte destra del tabellone.

Il primo a rendersi realmente pericoloso nel match è Sterling con un tiro a giro da lontano ma Neuer con un grande intervento respinge in corner. Dallo sviluppo del calcio d’angolo battuto da Trippier, Maguire stacca di testa ma centralmente, senza creare particolari problemi all’estremo difensore tedesco. Si sveglia la Germania che fa paura all’Inghilterra in due occasioni al 32′: prima con un cross di Kimmich non intercettato da Werner e Gosens, poi ancora con l’attaccante del Chelsea ipnotizzato da Pickford in uscita.

L’ultima chance del primo tempo è dell’Inghilterra: Sterling si fa spazio tra la difesa avversaria e la palla capita a Kane che sul più bello davanti a Neuer si fa stoppare da Hummels in scivolata. Primi 45′ intensi ma privi di numerose ocassioni da gol.

Il secondo tempo si apre con un tentativo della Germania di sbloccare il risultato fermo sullo 0-0: Gosens pesca bene Havertz sul secondo palo che con un tiro al volo costringe al miracolo Pickford. Il risultato si sblocca al 75′ con il solito Sterling: Il fenomeno del City inizia l’azione, Kane serve Shaw che offre un cioccolatino al numero 10 davanti a Neuer.

All’81’ la Germania ha la grande occasione per pareggiare: Havertz serve Muller che tutto solo di fronte a Pickford non centra lo specchio della porta. L’Inghilterra non perdona e all’86’ chiude la partita con Harry Kane, servito benissimo da Grealish: lo stacco di testa non lascia scampo a Neuer. La Germania non reagisce: l’Inghilterra vola ai quarti vincendo 2-0.

OMNISPORT | 29-06-2021 19:52