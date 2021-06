Euro 2020, Gosens ironizza sulla maglia chiesta a Ronaldo

Il migliore in campo di Portogallo-Germania è senza ombra di dubbio Robin Gosens. Il giocatore dell’Atalanta ha ironizzato sullo scambio di maglia con Ronaldo ai microfoni di Sky Sport, dopo aver raccontato recentemente il rifiuto del portoghese in un match tra Juventus e Atalanta: “Alla fine non ho chiesto la maglia a Ronaldo, voglio godermi la vittoria e questa serata. Non l’ho cercato. Ai tifosi dell’Atalanta dico solo che gli voglio bene e che ci vediamo presto”.

Gosens ha proseguito: “Sicuramente è una serata indimenticabile per me. Abbiamo vinto contro una squadra molto forte e personalmente ho fatto il mio primo gol e il mio primo assist in un torneo così importante. Sono orgoglioso e felice. La vittoria di questa sera nasce anche dalla sconfitta con la Francia. Sapevamo di dover vincere, altrimenti sarebbe diventato tutto molto difficile. Abbiamo messo tutto in campo e sono contento delle tante occasioni che abbiamo creato”.

OMNISPORT | 19-06-2021 21:10