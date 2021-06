Euro2020 formula flop, la protesta dei tifosi: Tabellone senza senso

Ora che si è composto del tutto il tabellone degli ottavi di Euro2020 tutti si sono resi conto di come questo torneo fortemente voluto a 24 squadre abbia delle lacune e dei buchi neri che rischiano di falsare la manifestazione. I ripescaggi di Ucraina e altri club che sembravano meritatamente fuori, la disuguaglianza negli spostamenti delle nazionali per agevolare la formula itinerante e lo squilibrio tra le due parti del tabellone stanno portando a forti critiche da parte dei tifosi sui social.

Le anomalie degli ottavi di Euro2020

Colpisce che l’Ucraina con 3 soli punti si ritrovi con un tabellone migliore dell’Austria che è arrivata seconda nel suo girone ma soprattutto è palese a tutti che la parte sinistra, dove c’è l’Italia, sia ricca di tutte le nazionali più forti mentre dall’altra parte ci sono autostrade per la vincente di Inghilterra-Germania (costrette a sfidarsi già agli ottavi) con la sola incognita Olanda sulla loro strada.

I tifosi manifestano il loro disappunto

Fioccano reazioni amare:: “Portogallo, campione uscente nel girone con ultimi 2 campioni del Mondo

– Eng-Ger le più alte in ranking di tutta la parte bassa del tabellone; – ENG può giocarne 6 su 7 in casa; – Alcune in casa con 60mila spettatori altre fanno Baku-Roma giocando ogni 3 gg. EUROPEO del Popolo”. C’è chi ricorda: £Per onestà va detto che questa formula è stata un’idea di Platini. Per quanto riguarda gli accoppiamenti, il ranking (e la fortuna) riserva sempre sorprese: l’Olanda ha un’autostrada fino alla finale”. Un tifoso osserva: “A parte il girovagare (discutibile) non mi è mai piaciuto il tabellone “bloccato” nelle competizioni. Tenendo conto delle prime classificate nei gironi, avrebbero dovuto oggi, sorteggiare gli ottavi”. Infine la chiosa: “Se vuoi vincere, devi batterle tutte. Tabellone o non tabellone”.

SPORTEVAI | 24-06-2021 09:02