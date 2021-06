Euro 2020, il tabellone degli ottavi: big match e incroci azzurri

Le ultime partite dei gironi di Euro 2020 hanno definito il tabellone degli ottavi di finale degli Europei. L’Italia, che ha chiuso il suo raggruppamento al primo posto a punteggio pieno (come lei anche Belgio e Olanda), giocherà sabato prossimo conto l’Austria a Wembley, alle ore 21.

Date e orari degli ottavi di finale:

Belgio-Portogallo (Siviglia, 27 giugno ore 21)

Italia-Austria (Londra, 26 giugno ore 21)

Francia-Svizzera (Bucarest, 28 giugno ore 21)

Croazia-Spagna (Copenaghen, 28 giugno ore 18)

Svezia-Ucraina (Glasgow, 29 giugno ore 21)

Inghilterra-Germania (Londra, 29 giugno, ore 18)

Olanda-Repubblica Ceca (Budapest, 27 giugno, ore 18)

Galles-Danimarca (Amsterdam, 26 giugno, ore 18)

Gli Azzurri, in caso di vittoria contro l’Austria, affronteranno nel turno successivo la vincente della supersfida tra il Belgio dell’interista Lukaku e il Portogallo dello juventino Cristiano Ronaldo, già a quota 5 reti nel torneo.

In semifinale la Nazionale di Roberto Mancini potrebbe invece incontrare la Francia campione del mondo, oppure la Spagna, risorta nell’ultima gara del girone con cinque reti alla Slovacchia. Incroci con Inghilterra, Germania e Olanda saranno invece possibili solo in finale.

Tra gli ottavi spicca soprattutto il big match tra Inghilterra e Germania, in programma a Wembley il 29 giugno alle ore 18. Chi vince avrà il cammino relativamente più semplice: Svezia o Ucraina ai quarti, poi forse l’Olanda in semifinale. Soprattutto per gli inglesi, è una grande opportunità, considerato che semifinali e finali si giocheranno a Wembley, davanti a 60mila tifosi britannici.

