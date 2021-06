Jorginho: "Barella sembra Kanté"

Il centrocampista dell’Italia Jorginho in conferenza stampa ha elogiato il suo compagno di reparto Nicolò Barella: “Come caratteristiche si assomigliano. Hanno potenza, corrono per tutti, coprono il campo. Devo dire che mi danno una grossa mano a centrocampo sul recuperare palloni. Credo che Nico assomigli molto a Kanté”.

Presto a centrocampo verrà a dar man forte anche Marco Verratti: “Spero di riaverlo presto, può darci tantissimo come qualità e personalità. Non vediamo l’ora di riaverlo. Vincere è bello, dobbiamo essere felici delle vittorie. Festeggiamo quando si vince, è giusto farlo. Non ho visto eccesso nelle celebrazioni, questa squadra non perderà mai l’umiltà e la fame di vincere”.

OMNISPORT | 13-06-2021 16:17