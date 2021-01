Inter: due esuberi in uscita, i tifosi sperano

Cedere prima di acquistare. In tempi di Covid-19 e fair play finanziario, anche i top club devono sottostare a questa regola. Lo sa bene l’Inter, che prima di assicurare i rinforzi chiesti ad Antonio Conte deve provare a fare cassa e tagliare il monte ingaggi con la cessione di qualche esubero.

Pinamonti verso il Benevento

Su Twitter Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto su due trattative portate avanti da Marotta e Ausilio riguardanti Andrea Pinamonti – la quarta punta ai margini del progetto di Conte – e il brasiliano Dalbert, che dopo essere finito in prestito al Rennes ora potrebbe cambiare ancora squadra.

“Il Benevento aspetta Andrea Pinamonti per l’attacco – scrive Schira -: il giocatore ha già detto sì ai giallorossi da una settimana, ma Conte ha stoppato tutto finché non arriverà un’altra punta. Dirigenza Inter studia innesto low cost davanti, ma dipenderà da Suning”.

L’addio di Pinamonti parrebbe già pronto, serve solo il sì di Conte. Notizia, questa, che indispettisce i tifosi. ”Cioè, non l’ha mai usato ma non lo vuole far giocare manco in prestito… cosa gli ha fatto di male sto ragazzo?!?”, si domanda Zorro. “Non è difficile, se esce uno deve entrare uno”, gli risponde Andrea. “ma se ha fatto giocare Perisic punta piuttosto…”, ribatte ancora Ruben. “Voglio Mandzukic”, suggerisce Ahad, sperando di soffiare il croato al Milan.

Dalbert in prestito al Valladolid

Schira dedica poi un tweet anche a Dalbert. “Affare fatto! – scrive il giornalista – Henrique Dalbert al Valladolid in prestito dall’Inter. Il terzino sinistro brasiliano ha giocato con il Rennes la prima parte della stagione. Si preparano i documenti”.

Anche qui, però, gli interisti sono critici: “Non sia mai vendere uno scarso…”, scrive Delfo. “Mamma mai, botti di capodanno proprio”, ironizza Duca. “E se al Valladolid mandassimo anche Pinamonti?”, domanda Carlo. “Basta che non torni a Milano”, chiude Franco, accontentandosi.

