Inter, due motivi in più per temere il Napoli: tifosi in ansia

14-11-2021 08:19

La pausa delle nazionali sta diventando un momento temutissimo dai tifosi di tutte le squadre. Ogni volta che i giocatori volano per raggiungere la squadra del proprio paese c’è la preoccupazione per qualche infortunio. Ed è quello che è successo anche stavolta all’Inter.

La formazione nerazzurra rischia di perdere infatti due pedine fondamentali in vista del confronto con il Napoli che si giocherà alla ripresa del campionato. La squadra di Simone Inzaghi infatti potrebbe fare a meno di Stefan Dr Vrij e di Alessandro Bastoni. I due difensori hanno lasciato i ritiri delle rispettive nazionali e preoccupano in particolare modo le condizioni dell’olandese che rischia di stare fuori per più di una partita.

Verso Napoli: la preoccupazione dei social

Sui social i tifosi dell’Inter sono arrabbiati e preoccupati. Da una parte la rabbia verso le nazionali che rischiano di creare dei problemi imprevisti all’interno della stagione e che costringono alcuni giocatori a giocare troppe partite, dall’altra la preoccupazione di perdere due giocatori fondamentali in vista dello scontro di alta classifica contro il Napoli.

“Ci sono giocatori e giocatori – commenta The Boss – Ad esempio De Vrij può solo sostituirlo Ranocchia, nonostante Andrea abbia dimostrato grande professionale, il downgrade è troppo grade in quel ruolo, soprattutto quando devi affrontare match fondamentali come col Napoli e lo Shakhtar”. Anche Lollo è molto negativo: “Se riusciamo almeno a recuperare Bastoni siamo a posto. Ma ripeto quello che dico da tempo, il campionato è falsato dalle nazionali”.

La situazione in casa Inter sembra essere molto delicata. L’inizio della settimana era stato segnata dalle polemiche legate alla partenza di Edin Dzeko, con tanto di botta e risposta tra il tecnico Simone Inzaghi e la Federazione bosniaca. “Anche questa volta – scrive Alfonso – abbiamo dato il nostro contributo alle nazionali”. Mentre Chris cambia definizione: “Per noi non è più la pausa nazionale è la paura nazionali”.

