Bosnia, il vice ct: "Rischiamo con Dzeko? Inzaghi dice stupidaggini"

10-11-2021 21:29

Infortunato in Serie A, ma regolarmente convocato in nazionale. Non è una novità, ma è una situazione che ai club continua a non far piacere. E non fa piacere nemmeno all’Inter e a Simone Inzaghi, costretti a ingoiare a fatica la chiamata di Edin Dzeko dalla Bosnia.

L’ex centravanti della Roma è stato regolarmente convocato dal vice ct Rahimic per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Finlandia e Ucraina. Una decisione che non è andata giù a Inzaghi, che negli scorsi giorni si era augurato il contrario. E oggi proprio Rahimic, in conferenza stampa, ha risposto al tecnico dell’Inter.

“Noi speriamo che Dzeko sia pronto – le sue parole – La ripresa sta andando bene e siamo convinti che possa giocare.

Inzaghi? Abbiamo letto le sue dichiarazioni secondo cui vorrebbe che non rischiassimo Dzeko per queste due partite. Sono delle stupidaggini. Se Edin sarà pronto, giocherà”.

La Bosnia affronterà la Finlandia sabato pomeriggio e l’Ucraina martedì della prossima settimana. Un doppio impegno che potrebbe rivelarsi fondamentale per Dzeko e compagni, ancora in corsa per il secondo posto che porterebbe agli spareggi. Ed è per questo che, con buona pace dell’Inter, Rahimic farà di tutto per poter contare sulla propria punta di diamante.

OMNISPORT