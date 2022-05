Inter-Dybala, ci siamo: in arrivo l'offerta ufficiale

26-05-2022 11:31

L’Inter continua a corteggiare Paulo Dybala. In giornata è infatti previsto l’incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del fantasista argentino, in cui verrà fatto il punto della situazione sulla trattativa. A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’, che spiega come l’offerta concreta non ci sia ancora stata, ma è come se lo fosse: sia perché Dybala gode dell’apprezzamento di tutto l’ambiente nerazzurro, sia perché l’argentino avrebbe fatto sapere di gradire la destinazione

Il club meneghino è pronto quindi a formulare l’offerta ufficiale all’ex Juve: contratto di quattro anni, con un ingaggio da 6 milioni di euro più bonus. L’Inter è si appresta ad affondare il colpo, ma non come vorrebbe, infatti la priorità resta il mercato in uscita, con gli addii di Vidal e Sanchez che andrebbero ad alleggerire il bilancio nerazzurro.