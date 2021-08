Inter-Dzeko, accordo raggiunto: dovrebbe essere lui il dopo Lukaku

Come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l‘Inter avrebbe trovato l’accordo col sostituto di Romelu Lukak: si tratta di Edin Dzeko, forte attaccante bosniaco della Roma. Per lui si parla di un contratto biennale.

I nerazzurri non hanno dunque perso tempo e hanno subito trovato un centravanti molto forte e che può garantire ancora un paio d’anni di buon livello. Ma non è finita qui, perchè nelle intenzioni di Marotta e Ausilio ci sarebbe anche l’idea di prendere un altro attaccante: in pole c’è Correa della Lazio, si valuta anche Zapata dell’Atalanta, che però ha un costo importante (non meno di 40 milioni).

OMNISPORT | 08-08-2021 14:08