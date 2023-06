L'esterno tedesco è nel mirino dell'Union Berlino

22-06-2023 20:28

Robin Gosens potrebbe lasciare l’Inter nei prossimi giorni: secondo quanto riporta Sky l’Union Berlino avrebbe presentato un’offerta al terzino nerazzurro, interessato a trasferirsi in Bundesliga.

L’Inter chiede però 15 milioni di euro per la sua cessione, una cifra che l’Union Berlino non può permettersi di spendere. Gosens in questa stagione ha disputato 32 presenze in campionato, andando a segno in tre occasioni.