Inter, è il momento della svolta per Dybala

07-07-2022 09:57

Paulo Dybala e l’Inter. Un matrimonio che sembrava fatto, ma che non si è ancora concretizzato. Una volta chiuso il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, la trattativa per la ‘Joya’ si è rallentata. Adesso però pare essere arrivato il momento della svolta.

Inter, Dybala fa un passo deciso

Come riporta La Gazzetta dello Sport, “Eppur si muove, qualcosa” fra Inter e Dybala. Sembra proprio che ci sia stato un passo deciso per far andare avanti la trattativa. L’attaccante argentino ha infatti accettato l’ingaggio proposto dai nerazzurri, ovvero i cinque milioni fissi più bonus legati al rendimento in campo del giocatore stesso.

Si tratta dell’offerta fatta da Beppe Marotta circa un mese fa. Qualche dettaglio da sistemare, ma se Dybala avesse detto sì prima a quanto proposto adesso sarebbe già in ritiro ad Appiano Gentile con Simone Inzaghi e compagni.

Cosa serve ora ai nerazzurri

Superato il primo ostacolo, per far sì che Dybala diventi a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter ce n’è ora un altro da passare, non meno importante. Perché il reparto offensivo dei nerazzurri è stracolmo di giocatori.

Se Alexis Sanchez e il giovane Andrea Pinamonti sono già considerati sul piede di partenza, ne dovrebbe uscire ancora uno per lasciare spazio a Dybala. Con il ritorno di Lukaku e la fermezza nel restare a Milano di Lautaro Martinez, a questo punto dovrà partire o Edin Dzeko o Joaquin Correa.

Dybala ha già fatto la sua scelta

Dybala è convinto ormai da tempo. Il giocatore ha scelto l’Inter tanto che i contatti con Marotta e Javier Zanetti sono quotidiani. La sintonia fra le parti non manca di certo, però l’argentino è un po’ stanco di questa prolungata attesa.

Se i nerazzurri non riuscissero a fare cessioni a breve, allora la ‘Joya’ potrebbe decidere presto di cambiare obiettivo e sondare nuove offerte. Anche se gli altri club non sono mai stati davvero vicini a lui.

