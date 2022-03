20-03-2022 09:03

Inter e Juve hanno inviato i loro scout in Inghilterra per vedere Conor Gallagher, secondo quanto riportato dal Sun. I club stanno osservando il giovane centrocampista del Chelsea, in prestito al Crystal Palace, per un’eventuale mossa di mercato estiva. Il classe 2000. che ha un contratto fino al 2025, tornerà allo Stamford Bridge in estate. Ma intanto anche alcuni club di Premier hanno messo gli occhi su di lui.

OMNISPORT