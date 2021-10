Inter e Milan sullo stesso obiettivo per gennaio: social in tilt

A giugno, o addirittura a gennaio? Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha detto chiaramente che Belotti non ha voglia di rinnovare il contratto. Potrebbe lasciare i granata a parametro zero al termine della stagione, oppure già nel corso della finestra di mercato invernale. Ci guadagnerebbero tutti, in primis il Toro che intascherebbe comunque qualcosa dalla sua cessione, oltre ovviamente alla squadra acquirente. E per il Gallo si profila un intrigante derby di mercato.

Inter e Milan su Belotti: colpo già a gennaio?

Sia i nerazzurri che i rossoneri, infatti, potrebbero anticipare i tempi. L’Inter, per stessa ammissione di Marotta, pensa a un colpo stile Eriksen che possa dare la spinta, a stagione in corso, per lottare per la riconquista dello scudetto e per far strada in Europa. Il Milan, invece, sembra apparentemente più cauto. L’interebbe per Belotti c’è ed è acclarato, per anticipare l’operazione però Maldini e Massara attendono lumi sulle condizioni di Ibrahimovic. Se lo svedese dovesse essere ancora fermo ai box, l’opzione Gallo diventerebbe primaria.

Derby per il Gallo, le speranze degli interisti

C’è chi si augura che, a prescindere dalla destinazione, Belotti possa cambiare in aria alla svelta: “Sarebbe ora che andasse in una squadra che gli sia possibilità di esperienze di alto livello, altrimenti, con tutto il rispetto per il Torino, sarà sempre incompleto….maturerà e sarà utile anche per la nazionale”. Gli interisti si augurano che approdi in nerazzurro: “Visti i problemini di Lautaro e l’età avanzata di Dzeko, non sarebbe male”. O anche: “Per il (non) gioco di Inzaghi sarebbe perfetto: palla lunga e ci pensa lui”.

I milanisti ricordano che Belotti è rossonero

I fan del Milan, invece, sperano che il Gallo si vesta di rossonero: “Chi lo disprezza non lo ha mai visto giocare davvero. Anche perché ho l’impressione che il ‘vecchio’ a dicembre gennaio decida di ritirarsi definitivamente, e serve uno a basso costo ma con grande rendimento, come lo è Belotti“. Oppure: “Belotti è milanista, non andrà mai all’Inter“. E ancora: “Non mi fa impazzire, ma sarebbe indubbiamente tanta roba per il Milan“.

SPORTEVAI | 11-10-2021 09:35