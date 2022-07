19-07-2022 10:53

Le evoluzioni di mercato possono sorprendere ad ogni svolta, e bisogna attendere le firme prima di dare per conclusa ogni trattativa. E proprio per questo, ogni squadre deve cautelarsi a dovere contro le brutte sorprese: è il caso dell’Inter, che potrebbe essere beffata dalla Juventus al fotofinish nella corsa a Gleison Bremer. Di corto muso, verrebbe da dire, utilizzando una famosa citazione allegriana. Ecco perché i nerazzurri si stanno cautelando, anche a fronte di una possibile cessione di Skriniar al Psg. La trattativa per lo slovacco con il Paris Saint Germain infatti va avanti, e come riporta la Gazzetta dello Sport, le parti si aggiorneranno a breve: 70 milioni è l’unica cifra che l’Inter considera possibile per la cessione.

Demiral, da nerazzurro a nerazzurro

Va da sé che resti una casella da riempire in difesa. E nelle ultime ore, dopo l’inserimento della Juve per Bremer, si sarebbe riacceso, secondo la Gazzetta dello Sport, l’interesse su un calciatore che da sempre ha il gradimento della società e dell’allenatore: Merih Demiral dell’Atalanta. Da nerazzurro a nerazzurro, dunque: i bergamaschi lo hanno appena riscattato proprio dalla Juventus per 20 milioni, con l’intenzione di farne un perno per i prossimi anni. Ma è chiaro che, a fronte di una congrua offerta, il giocatore verrebbe ceduto, anche in virtù degli ottimi rapporti intercorrenti tra i due club lombardi. Tenendo presente che il 10% della rivendita andrà comunque alla Juventus.

I tifosi interisti si rassegnano

Eppure, nonostante l’indubbio valore, il nome di Demiral non scalda i cuori degli interisti: reduci dalla “beffa” Dybala, e ormai pronti ad accogliere Bremer, la delusione è palpabile nel web nerazzurro. Carmelo infatti è tutt’altro che felice: “Siamo senza quattrini, quindi prenderanno Demiral o quell’altro scarpone della fiorentina.. Con la reale possibilità che se i francesi portano il cash (e lo porteranno) andrà via pure Skriniar.. Ma l’importante era far tornare chi è scappato di notte per andare a giocare nella sua squadra del cuore..”. Alessandro è amaramente realista: “Skriniar a 65-70 ml lo devi vendere. Nessuno più ti offrirà quei soldi per nessuno. l’Inter e in generale il calcio italiano ora è questo. Nessuno è incedibile. E vale per tutte le squadre”.

Demiral non piace al web interista

Marco cerca di fare i conti: “Demiral pagato circa 25 milioni dall’atalanta non penso lo venderà a meno di 30/35”. Mentre Alessandro è impietosamente ironico: “Un po’ come passare dalla Leotta a Marisa Laurito praticamente…”. E Simone a proposito di Skriniar: “Già sostituirlo con Bremer sarebbe stato difficile …con demiral meglio che non esprimo la mia opinione”. Alex sentenzia: “il vantaggio avuto con l’acquisto di Lukaku verrà azzerato nel caso dell’ arrivo di Demiral perché non può essere un valido sostituto di Skriniar”. E Andrea si limita ad un giudizio categorico: “Sarebbe scandaloso Demiral x Skriniar”.

Inter, tifosi contro: prendiamo Ferri

Roberto è pessimista in generale: “Di male in peggio, quest’anno sarà molto dura secondo me”. Così come Steve: “Dai su, Demiral che viene considerato un sostituto per Skriniar non si può sentire”. E Salvatore proprio non ci sta: “Ragazzi e arrivato il momento di dire con forza basta con questa proprietà cinese ci avete umiliato già abbastanza e ora di togliere il disturbo prima che sia troppo tardi”. Giuseppe usa un po’ di ironia nostalgica: “Ma si può prendere Ferri? Fisicamente sta bene mamma mia che situazione”. E Moreno già è rassegnato: “Ci mancherebbe solo questo !!! Evidentemente si punta solo al quarto posto, e non sarebbe poco”

