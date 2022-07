Inter, questa sarà la settimana decisiva per Skriniar e Bremer

17-07-2022 13:17

L’Inter continua lavorare sul mercato dopo l’amichevole giocata ieri contro il Monaco e terminata 2-2. Ancora in stand-by Paulo Dybala, Marotta ora è concentrato sul reparto difensivo.

L’uscita di Skriniar e l’arrivo di Bremer sono le priorità, e all’inizio della prossima settimana si potrebbe incastrare tutto quanto.

Bremer-Inter, domani o martedì nuovo incontro dal vivo

Dopo il primo colloquio di persona avvenuto il 7 luglio, Inter e Torino torneranno ad incontrarsi per parlare di Gleison Bremer, miglior difensore della scorsa stagione di Serie A e promesso sposo dell’Inter ormai da diverso tempo.

Come scrive Tuttosport, l’Inter ora ha compreso che deve alzare l’offerta rispetto ai 30 milioni offerto 10 giorni fa, ma non vuole esagerare forte dell’accordo già trovato col giocatore in virtù di un quinquennale a 3,5 milioni di euro a stagione.

La nuova proposta dei nerazzurri dovrebbe sempre prevedere la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma la cifra totale si avvicinerà, con i bonus, ai 40 milioni. Ancora non si sa però come sarà impostata: se 30 di parte fissa più bonus e Casadei, oppure un prestito del ragazzo e una parte fissa più alta.

Bremer anche senza la cessione di Skriniar: l’Inter teme l’inserimento della Juventus

L‘Inter ha deciso di accelerare i tempi in quanto teme l’inserimento nella trattativa della Juventus. Con Lewandowski venduto, il Bayern avrebbe i soldi per De Ligt, e di conseguenza la Juve ne avrebbe per Bremer, uno dei possibili sostituti.

Il ragazzo, dal canto suo, ha dato la sua parola ai nerazzurri, ma questo non significa che accetterà solo l’Inter ma, spiega sempre Tuttosport, che aspetterà Marotta fino a che i nerazzurri se la giocano per il suo acquisto. Un pericolo però è che Cairo voglia aspettare il possibile rilancio bianconero prima di dare il proprio ok.

Stallo Skriniar-PSG, ma è previsto un altro incontro

Anche per sbloccare la trattativa tra il PSG e Milan Skriniar sarà necessario un nuovo incontro tra le parti. La Gazzetta dello Sport indica in martedì il giorno fissato per l’incontro tra l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio, e Campos, il nuovo “responsabile dell’organizzazione” dei francesi.

Al momento ballano circa 10 milioni, scrive la Rosea, tra domanda e offerta, con l’Inter ferma sulla richiesta di 70 milioni e il PSG che non va oltre i 60. La trattativa procede anche se a rilento, i parigini non vogliono più spendere e spandere come in passato e ora conducono le trattative con meno prepotenza.

La sensazione è che comunque entrambe le parti vogliano chiudere l’affare, e che magari l’accordo si potrà trovare a metà strada, anche perché i nerazzurri hanno bisogno di una cessione eccellente. Se non sarà Skriniar, toccherà a un altro.

