Inter, Elio Corno esulta: La più bella notizia dell'anno

Probabilmente in tv continuerà a vederla, perchè – dopo la bufera scatenata da Pierluigi Pardo che aveva messo in piazza le sue perplessità, Wanda Nara è stata confermata da Mediaset. Nessun ribaltone: i vertici del Biscione si sono affrettati a confermare la presenza della moglie-agente di Icardi nelle prossime puntate, sottolineando come non ci siano scossoni all’orizzonte e lo stesso Pardo ha successivamente puntualizzato: “Ora che la causa con l’Inter è stata ritirata c’è massima disponibilità a continuare insieme”. Se però il matrimonio con Tiki-Taka continua, di sicuro quello con il club nerazzurro è finito.

IL TWEET – Una notizia che ha spinto Elio Corno a esultare su twitter. Il popolare giornalista-tifoso dell’Inter, poco amante dei social, non ce l’ha fatta a tenersi la gioia per sè e ha scritto su twitter: “Finalmente Icardi e Wanda Nara hanno lasciato l’Inter! Questa è la più bella notizia dell’anno! Finalmente ci siamo tolti di torno un rompiscatole che alla fine ha ceduto, resosi conto che non c’era più trippa per gatti. Bravo Marotta, hai anche battuto la Juve su Lukaku Voto 7+.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Purtroppo, da Juventino, devo battere le mani all’Inter….. chapeau!”. In tanti però avrebbero preferito non rivedere Wanda in tv: “Mediaset sempre pro Milan…. Cara Inter non te lo scordare mai questo sgarbo….” o anche: ” Hanno bisogno di pagliacci a quanto pare”, oppure: È tutta una campagna pubblicitaria x aumentare gli ascolti di un programma che rimarrebbe con Cassano a sparare c…”, oppure: ” Carissimo Pardo , x la vicenda Icardi hai parlato troppo presto, dovresti dimetterti tu se tengono la Wanda Nara . La tua deontologia prof. stringi stringi, non sarebbe altro che vendere la pubblicità, allo stesso modo di chi promuove le merendine nei CC” e infine: ” Cara Wanda Nara ma anche al PSG tuo marito se alza un dito decide chi cacciare?? Chiedo per un amico francese”.

SPORTEVAI | 05-09-2019 09:56