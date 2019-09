Dopo le sue verità su Wanda Nara è bufera per Pardo

La fine del tormentone Icardi potrebbe avere conseguenze in tv: che farà ora Wanda Nara la domenica sera? Tornerà a partecipare a Tiki-Taka su Italia1? Difficile almeno a leggere il pensiero di Pierluigi Pardo che ha sparato a zero sulla moglie-agente del bomber ex Inter. Tra accuse precise (“La vicenda che abbiamo vissuto è stata surreale e la strategia di Wanda, ammesso che ce ne fosse una, si è rivelata un fallimento totale”) e ammissioni esplicite (“Wanda via da Tiki Taka? Faccio un discorso molto serio e onesto: la sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter non era conciliabile con la mia deontologia professionale, l’ho detto all’azienda. Questo può essere messo agli atti“) il giornalista Mediaset è spietato (anche Cassano era stato duro).

L’ACCUSA – Pardo dice che “In questi 10 mesi, Wanda e Icardi hanno perso. Gliel’ho anche detto a Wanda: ‘Se lui il 2 settembre non trova una squadra, passerai alla storia in negativo’. E le ho detto anche più volte che Napoli e Roma sarebbero stati due ambienti ideali per persone che avevano avuto un’immagine catastrofica negli ultimi mesi. Ha salvato il salvabile, ma non è una vittoria andare a fare la quarta punta al PSG. Se questo è un trionfo di Wanda, io sono magro“.

LE REAZIONI – Sul web il popolo interista non ci sta e accusa proprio Pardo. Pochi i commenti in suo favore, la maggioranza è avvelenata: “Salvatore della Patria e del calcio, strizzando l’occhio al pubblico interista. E ci sta riuscendo perché il tifoso medio interista ormai è talmente accecato dall’odio che se arrivasse Hitler e dicesse “Icardi m…” lo acclamerebbe. Ipocrita e opportunista, Pardo.” o anche: “Finché faceva aumentare gli ascolti andava bene anche sulla pelle dell’Inter, e ora basta..non gli serve più . Non c’è limite alla decenza.. ” oppure: “Eh ma Pardo non le poteva dire prima queste cose e gne gne gne” se il destino di una persona é annegare, anneghera’ anche in un bicchier d’acqua, guardare il dito e non la luna, é da stolti”. Escludendo i commenti più offensivi è un coro quasi unanime: “Se vogliamo proprio dirla tutta Pardo è stato il principale artefice dell’allontanamento di Icardi. Certa gentaglia pur di far share si venderebbe l’anima. Ma tanto lui è romanista” o ancora: “Pardo con la destra ti stringe la mano e con la sinistra ti pugnala a tradimento”. La chiosa è divertente: “Immagino già Wanda a Tiki Takà da Pierre-Louis Pardò: “Neymar ne passe pas el balòn al mon Mauritò”.

SPORTEVAI | 04-09-2019 09:28