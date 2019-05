Inter, Elio Corno fa a pezzi Spalletti

Il suo pensiero su Spalletti non l’hai mandato a dire. Elio Corno, volto noto in tv e giornalista tifoso dell’Inter, da tempo combatte una battaglia tutta personale contro Luciano Spalletti. L’Inter non gli piaceva l’anno scorso e non gli piace adesso. Corno lo diceva in tempi non sospetti e lo ribadisce adesso. Neanche il terzo posto e la Champions che sembrano a un passo gli fanno cambiare idea e a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radiogoal” attacca l’allenatore nerazzurro su tutti i fronti.

L’ACCUSA – Non sono solo ragioni tecniche (ma anche quelle) a scatenare l’astio di Corno che va giù pesante: “Ogni volta che Spalletti faceva le conferenze stampa avevo bisogno di un traduttore, non capisco cosa riusciva a dire. In questi tre anni non ci ho capito veramente nulla. Andasse via come ha fatto Allegri alla Juventus, non ha mai vinto nulla in carriera, tranne qualche promozione e qualche campionato russo, all’Inter serve uno come Conte adesso”.

IL SOGNO – E proprio con l’ex ct, secondo Corno, si potrebbe recuperare un campione in difficoltà, come Mauro Icardi ad esempio. Di questo è sicuro il cronista tifoso che conclude: “Con Conte anche Icardi righerebbe dritto, e insieme a lui tutti gli altri…Non come con Spalletti”.

SPORTEVAI | 17-05-2019 14:26