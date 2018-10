Inter, fidati del piede “sbagliato” di Politano

Due reti in due partite giocate contro il Milan a San Siro. Lo score di Matteo Politano contro i rossoneri non è affatto male, specialmente per un giocatore che non ha il gol come ossessione. Anzi, all’Inter l’ex Sassuolo ha impiegato poco per farsi apprezzare come creatore di gioco, grazie alla sua abilità nel dribbling e alla capacità di servire i compagni – già 2 gli assist serviti in campionato, contro Torino e Bologna -, per non parlare della sua predisposizione al sacrificio in fase difensiva. Nell’ultima gara giocata al Meazza Politano ha trovato anche la rete, una splendida volée che è valsa il raddoppio sul Cagliari, e ora è pronto a dare il contributo in un derby tornato finalmente ad alti livelli, dopo alcuni anni piuttosto grigi sia per l’Inter che per il Milan. Politano sa che non è una partita come un’altra, anche per lui che al Milan ha sì segnato, ma che non ha mai battuto: 1 pareggio e 3 sconfitte il suo score complessivo contro i rossoneri.

GRAN GOL. L’ultima volta che ha incrociato il Milan, Politano ha lasciato il segno. Era lo scorso 8 aprile e l’attaccante realizzò a San Siro la rete che portò in vantaggio il Sassuolo, prima del pareggio di Kalinic: scatto sul filo del fuorigioco e gran tiro di controbalzo dal limite dell’area nell’angolino alla destra di Donnarumma. Un gol magnifico, che replicato in un derby rischierebbe di far venire giù il lato nerazzurro del Meazza.

IL PIEDE “SBAGLIATO”. Un gol di destro, in teoria il piede debole di Politano, proprio come l’altra rete al Milan, segnata il 2 ottobre del 2016: recupero palla del Sassuolo nella metà campo rossonera, palla a Politano che elude il ritorno dei difensori e di piatto infila la palla in mezzo alle gambe Donnarumma in uscita. Il Milan di Montella rimonterà poi quella gara, imponendosi per 4-3 nonostante un’altra grande prova dell’esterno romano. Politano ora cerca un finale diverso, da tre punti, per un’Inter che non vuole fermare la sua corsa. Il Milan è avvisato, occhio a Politano e al suo piede “sbagliato”…

