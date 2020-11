Inter, frecciata di Arturo Vidal a Cristiano Ronaldo

Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal in un’intervista al Corriere dello Sport si dice certo delle possibilità di scudetto della squadra di Antonio Conte: “Non ho paura di pronunciare la parola ‘scudetto’ perché in carriera ho vinto molto e sono venuto all’Inter per continuare a farlo. Sono convinto che riusciremo a sollevare un trofeo importante. La Juventus rimane la favorita numero uno. Per la Champions abbiamo molta fiducia e sono convinto che andremo avanti. Finora abbiamo lasciato per strada 2-3 punti, dobbiamo riprenderceli”.

Il giocatore cileno risponde così alla critiche dopo le sue prime partite in nerazzurro: “Per me sono uno stimolo, però tante volte sento e leggo critiche senza senso. Nel calcio quando uno fa una bella partita diventa un fuoriclasse, mentre se un campione sbaglia un incontro, di colpo viene considerato scarso. Certi giudizi non mi interessano: sono 15 anni che gioco a calcio al massimo livello e so come vanno le cose. Normale che tutti parlino di me e che mi critichino, ma io sono molto tranquillo e cerco di fare bene quello che chiede l’allenatore”.

Vidal prende una posizione chiara sul duello tra Messi e Cristiano Ronaldo: “Tra Messi e Ronaldo non c’è paragone. Leo è di un altro pianeta. Dei due anni che ho trascorso con lui mi sono rimaste nel cuore tante cose. Tra noi è nata una bellissima amicizia, un rapporto che resterà per sempre. Saremo uniti per la vita”.

Su Conte: “Ho ritrovato lo stesso Conte della Juventus. Lui ama il calcio, te lo fa sentire e ti trasmette la sua passione e la sua voglia di vincere. Si arrabbia molto se sbagli e te lo dice in faccia, davanti a tutti. Mi trovo a meraviglia”.

OMNISPORT | 07-11-2020 09:50