Inter, fuori i colpevoli: sul web pioggia di critiche dopo ko col Bayer Leverkusen

Cosa non ha funzionato nei nerazzurri in Champions secondo i tifosi, la bufera dopo il ko in Germania, le accuse al tecnico e l'allarme Lautaro

Lautaro continua a preoccupare, Inzaghi è sotto accusa e il VAR che non funziona diventa un caso nella notte di Champions League tra Bayer Leverkusen ed Inter. I nerazzurri, infarciti di riserve, hanno giocato con un atteggiamento completamente diverso dal solito (rispetto quello invece roboante visto in campionato). Ma per i tifosi non finisce qui: Inzaghi ha copiato da Conte un turnover esasperato e ha fatto la stessa ‘brutta’ fine. Sul web, pertanto, si è scatenata una bufera dopo il ko in Germania e il secondo posto perso in classifica.

Champions, i tifosi interisti reclamano un fuorigioco sul gol subito

Ad inizio secondo tempo la partita Bayer Leverkusen-Inter, è iniziata in ritardo per un problema al VAR. Anche prima del gol subito dall’Inter, secondo i tifosi, il VAR non si è accorto di un ‘netto’ fuorigioco: “Abbiamo giocato da schifo e la sconfitta era giusta, ma non si possono accettare questi errori. Il VAR serve sempre perché con questi arbitri c’è da piangere”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

C’è poi chi scrive: “Il goal del Bayer Leverkusen è viziato da un fuorigioco netto prima del calcio d’angolo. Le italiane in Europa sono sempre penalizzate.” E infine: “Perso la partita per questo fuorigioco assurdo non fischiato, da dove poi nasce l’azione che porta al gol.”

Inter, per i tifosi la colpa è di Inzaghi, che ricorda Conte col Napoli

L’Inter in Champions ricorda il Napoli di Conte in Coppa Italia secondo i tifosi interisti: “Sono 4 partite che in Europa facciamo letteralmente pena e come al solito i risultati oscurano le prestazioni (quando vinci). Atteggiamento catenacciaro, zero proposizione e soprattutto un intero reparto di attacco completamente inadeguato per questo livello. Praticamente Inzaghi ha copiato dal Napoli di Conte in Coppa Italia!”

Un tifoso osserva: “Penso che, se si sceglie di non oltrepassare la propria metà campo mai in tutta la partita, non può che finire male. Zero tiri in porta. Gestione assurda di Inzaghi che ricorda il recente fallimento di Conte.” e anche: “Una delle peggiori sconfitte della gestione Inzaghi, per atteggiamento, qualità ed espressione di gioco (che ricorda quei provincialotti del Napoli). Sarà importante ripartire subito”.

Inter, cosa non ha funzionato in Champions secondo i tifosi

Secondo i tifosi nerazzurri la colpa della sconfitta in Champions è nell’atteggiamento troppo rinunciatario: “Bhè, se non fai mai in tiro in 90′ minuti, neanche da 40 metri, se sbagli tutte le ripartenze, se ti fai chiudere negli ultimi 16 metri da una squadra modesta, è giusto che tu perda”.

E ancora: “Mi dispiace per Frattesi, che sa fare solo una cosa: l’incursione. Ma quando ci sono queste partite con poco possesso palla, non serve questa dote. Ha sbagliato tutte le ripartenze.” C’è poi chi scrive: “Lautaro entra al 61′ e si conferma il nulla cosmico, altro campanello d’allarme che dimostra gli evidenti problemi che continua ad avere”.

Non si placa l’ira sul web: “Partita giocata per pareggiare, secondo tempo vergognoso, nemmeno provato a fare un’azione. Partita orribile. Giusto perdere”. E infine: “In campionato stravincono le partite con anche 4 gol di scarto, invece in Champions sono da horror e nonostante ciò eravamo anche secondi…”

Clicca qui per rivedere la classifica aggiornata di Champions League