Inter, futuro Perisic: oggi la decisione sul rinnovo

27-05-2022 11:52

Oggi è il giorno chiave per il futuro di Ivan Perisic. Il croato, in scadenza di contratto con l’Inter il prossimo 30 giugno, dovrà dare una risposta definitiva sul suo rinnovo. I nerazzurri hanno proposto all’esterno un contratto con un ingaggio simile a quello attuale: circa 5 milioni di euro a stagione per due anni, con opzione per il terzo.

Entro la serata di oggi, la dirigenza dell’Inter attende un ‘sì o no’ da Perisic, dopo l’incontro tenutosi tra le parti ad inizio settimana. Il croato si sarebbe aspettato un’offerta più sostanziosa, ma la cifra proposta ha fatto comunque aprire uno spiraglio. Su Perisic ci sarebbero diversi club, e la sua volontà sarà decisiva.