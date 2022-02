25-02-2022 13:03

Fabio Galante, alla Gazzetta dello Sport, ha analizzato il prossimo match della squadra di Inzaghi: “Inter arrabbiata, Genoa per un miracolo. I gol subiti? Non si dia colpa alla difesa e soprattutto il derby di Coppa Italia non deve essere una distrazione”.

Infine, Galante ha analizzato anche il momento di Lautaro Martinez: “Forse aveva un’alchimia particolare con Lukaku, che ora fatica a ricostruire con Dzeko. In ogni caso mi sembra che Inzaghi ci punta”.

