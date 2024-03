Inter, Gravina elogia Inzaghi e i tifosi della Juventus si lanciano all’attacco

Il presidente della Figc fa i suoi complimenti al tecnico nerazzurro per la vittoria del premio Bearzot ma i supporter bianconeri si ribellano sui social network

08-03-2024 18:57

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Simone Inzaghi conquista il premio Enzo Bearzot e incassa i complimenti di Gabriele Gravina, ma le parole del presidente della Figc scatenano i tifosi della Juventus, infastiditi dalle attenzioni riservate al tecnico dell’Inter.

Inter, a Inzaghi il premio Bearzot

“Simone Inzaghi ricorda Bearzot nella gestione del cosiddetto spogliatoio con una leadership allo stesso tempo severa e paternamente affettuosa”. Questa la motivazione con cui la giuria del Premio Nazionale Enzo Bearzot ha deciso di assegnare la XIII edizione del riconoscimento al tecnico dell’Inter. Inzaghi riceverà il premio, promosso dall’Unione Sportiva ACLI insieme alla Figc, il prossimo 22 aprile nel Salone d’Onore del Coni.

Inter, la dedica di Inzaghi alla famiglia

Inzaghi ha dedicato il premio ai suoi familiari. “Sono profondamente grato per questo prestigioso premio intitolato a un così grande allenatore e uomo del calcio – le parole del tecnico in una nota diffusa dall’Inter -. Questo riconoscimento non sarebbe stato possibile senza il sostegno straordinario di tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con me. Dedico questo premio a loro e alla mia famiglia”.

Inter, i complimenti di Gravina a Inzaghi

Dopo l’annuncio della vittoria, Inzaghi ha ricevuto i complimenti del presidente della Figc Gabriele Gravina. “Mi piace l’idea di Simone Inzaghi – ha dichiarato Gravina -. Quest’anno all’unanimità viene individuato come vincitore del premio. Ha raggiunto alla guida dell’Inter il pieno livello di maturità, sia dentro che fuori dal campo, come sarebbe piaciuto anche allo stesso Bearzot, è l’evoluzione più spettacolare della cosiddetta scuola italiana. Un altro aspetto di Inzaghi che mi piace valorizzare è questo forte senso di appartenenza ai club come dimostrato alla Lazio prima e all’Inter ora, dove riesce a creare un clima di grande amicizia e collaborazione”.

I tifosi della Juventus attaccano Gravina

Le parole di Gravina, però, sono state mal digerite dai tifosi della Juventus. “Gravina alla fine ha aggiunto: ‘Amala’”, scrive Giorgio su X. “Gravina parla da dirigente come se avesse interesse alle cose dell’Inter…mah”, la critica di Mano. “Caro Gravina manca solo un bel ‘forza Inter!’”, aggiunge Bimone. “A Gravina mi sa che piacciono un po’ troppe cose dell’Inter a giudicare da come sta andando questo campionato”, il commento di Francesco.