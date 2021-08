Inter, i cileni sono un guaio: Vidal e Sanchez grane del mercato

L’Inter sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa, con l’obiettivo Correa sempre in pole position. Simone Inzaghi d’altronde conosce bene il Tucu, avendolo allenato per 3 anni alla Lazio. Il tecnico nerazzurro vorrebbe su tutti l’argentino, anche se con Lotito non è semplice trattare e questo Inzaghi lo sa bene.

L’Inter però deve occuparsi anche del mercato in uscita. C’è abbondanza a centrocampo e almeno un giocatore sarà costretto a dire addio in estate. Anche perché altrimenti resterebbe bloccato Nandez del Cagliari, promesso sposo dei nerazzurri.

Il piano dell’Inter è chiaro, l’idea degli uomini mercato Beppe Marotta e Piero Ausilio è sempre stata quella di provare a liberare almeno tre slot in mezzo al campo dai rientranti Nainggolan (adesso all’Anversa), Joao Mario (svincolato e oggi al Porto) e almeno uno fra Arturo Vidal e Matias Vecino.

Il cileno ha un ingaggio importante (7 milioni di euro a stagione, l’Inter ne esborsa circa 10 lordi in virtù del decreto crescita) e nella stagione precedente non ha mostrato di valere i soldi investiti dall’Inter, l’uruguaiano invece sarebbe una cessione importante in ottica bilancio e spending review. Vidal ha sempre dichiarato la sua intenzione di rimanere nel club nerazzurro e si sente ancora in grado di competere ad alti livelli. Per questo motivo avrebbe rifiutato un’altra offerta, questa volta dall’Inter Miami di Beckham. Una scelta che ovviamente non aiuta a sbloccare il mercato dei campioni d’Italia.

Altra gatta da pelare quella di un altro cileno dell’Inter: Alexis Sanchez. A due settimane dall’inizio del triplice appuntamento per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, il giocatore nerazzurro continua ad avere problemi fisici e le notizie che arrivano non sono buone. Il presidente della Federcalcio cilena, Pablo Milad, parlando ai microfoni di Adn Radio ha spiegato come l’infortunio al polpaccio del Nino Maravilla sia piuttosto serio: “Sarà ancora una volta difficile contare su Alexis, ha un infortunio piuttosto complicato, speriamo che possa arrivare qui in tempo ma la situazione è seria”. Fino a metà settembre Inzaghi non potrà contare su Sanchez e ci potrebbe essere la necessità di intervenire sul mercato.

OMNISPORT | 18-08-2021 15:59