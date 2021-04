Inter, i numeri non mentono: Conte è già meglio di Mourinho

Antonio Conte vede lo scudetto e la sua Inter macina record su record, tanto da essere, almeno nei numeri, superiore ai nerazzurri del Triplete guidati da José Mourinho.

Dopo 30 partite di campionato, la squadra guidata dal mister leccese ha ottenuto 23 vittorie, il 77% delle gare giocate, contro il 60% dell’Inter 2009/2010. Conte ha vinto le prime undici partite del girone di ritorno, un record assoluto che gli ha permesso di sorpassare anche il Milan di Arrigo Sacchi.

L’ex tecnico della Juve viaggia a 2,46 punti a partita e sta andando più veloce dello Special One, e ora ha messo nel mirino anche Roberto Mancini (la striscia di 17 successi consecutivi) e l’Inter dei record di Giovanni Trapattoni.

Tornando al confronto con l’Inter del Triplete, è impressionante la differenza nel numero di reti realizzate: Lukaku e compagni hanno segnato finora 69 gol contro le 57 realizzate da Milito, Eto’o e compagni nel 2009/2010. L’accoppiata Lukaku-Lautaro Martinez sta facendo la storia: i due si completano perfettamente e hanno realizzato finora 36 reti, con 21 marcature da parte del bomber belga e 15 firmate dal Toro (suo record assoluto in A).

L’intesa è perfetta: contro il Sassuolo, per l’ottava volta in campionato, i due attaccanti si sono serviti un assist a vicenda, più volte di ogni altra coppia di giocatori nel torneo in corso.

OMNISPORT | 14-04-2021 11:39