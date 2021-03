Mourinho si sfoga: "Giocatori egoisti"

Il tecnico del Tottenham José Mourinho a Sky Uk si è sfogato: “Lo spogliatoio è diviso a causa di giocatori egoisti e di agenti che pensano solo ai loro interessi e ad avere rapporti con certa stampa”.

“Oggi il calcio si è fatto più difficile, perche’ c’è troppo egoismo, prevalgono gli interessi individuali, ci sono i procuratori e i loro rapporti con la stampa. Invece dovrebbe svilupparsi l’empatia, quello spirito di squadra che ti fa dire ‘lo faccio per te, e tu lo fai per me’, oppure ‘io vinco se gioco e mi impegno per 90 minuti’ o ‘vinco anche quando sto 90 minuti in tribuna’. E’ questo di cui hai bisogno per far crescere un gruppo. Ma al giorno d’oggi ha bisogno di tempo perche’ la societa’ è cambiata e i profili psicologici dei piu’ giovani non sono facili da comprendere”.

Il ko con la Dinamo Zagabria: “I miei hanno combattuto, dovrei essere contento, però non mi piace il fatto che se siamo andati bene perché non lo abbiamo fatto anche nel match precedente? Quella partita di giovedì scorso (con la Dinamo ndr) la ricorderemo a lungo come un incubo“.

OMNISPORT | 22-03-2021 15:31