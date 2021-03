Europa League, Tottenham-Dinamo Zagabria: la polemica di José Mourinho

È tempo di vigilia per il Tottenham di José Mourinho, che domani sera sfiderà la Dinamo Zagabria nell’andata degli Ottavi di Finale di Europa League. Queste le parole dello Special One, che come sempre punta moltissimo della stagione sulle competizioni Europee:

“Ci saranno delle variazioni rispetto alla gara col Crystal Palace. Tutti si stanno allenando bene e ho quasi tutti a disposizione, ognuno dei giocatori ha voglia di giocare. Quindi non importa chi scenderà in campo, so che la squadra sarà forte”.

Mourinho polemizza anche con l’allenatore dei Gunners Mikel Arteta. Il tecnico dell’Arsenal aveva parlato di un vantaggio per rivali in vista dello scontro diretto in campionato, acquisito grazie all’inversione di campo con i croati. L’Arsenal, invece, sarà di scena ad Atene contro l’Olympiacos:

“Il 3 dicembre abbiamo giocato sul ghiaccio a Linz, mentre l’Arsenal ha ospitato il Rapid Vienna. Il 6 ci affrontammo (vinsero gli Spurs. ndr) ma noi atterrammo a Londra alle 3 del mattino. È stato un vantaggio per loro?”.

OMNISPORT | 10-03-2021 17:32