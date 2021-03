È bufera per il gesto di Mourinho: gli anti-Inter lo attaccano

Non è un periodo facile per José Mourinho. Il suo Tottenham, all’ottavo posto in Premier League con 6 punti di ritardo dalla zona Champions League, è uscito ieri anche dall’Europa League, sconfitto a sorpresa sul campo della Dinamo Zagabria con un clamoroso 3-0.

Il gesto di Mou dopo il k.o. di Zagabria

Dopo la gara Mourinho ha avuto parole dure per i suoi giocatori e poi s’è recato nello spogliatoio della formazione croata per applaudire e fare i suoi complimenti agli avversari. Il suo gesto, immortalato in un video, ha fatto il giro del web, scatenando migliaia di commenti.

Mentre i tifosi dell’Inter lo difendono, tanti tifosi delle altre squadre italiane attaccano lo Special One, accusandolo di non essersi comportato in maniera sincera. “Gli interisti lo vogliono far passare per signore… ma Mou è troppo furbo! – commenta su Facebook Carmine – Infatti ora si parla del gesto che ha fatto, e non del fatto che è uscito dall’Europa League contro la Dinamo Zagabria pur avendo a disposizione una rosa da 700 milioni di euro, più del valore di tutte le squadre croate messe insieme, dalla A alla terza categoria”. “Gesto furbo – gli fa eco Vincenzo -, tutti parlano della sua sportività e nessuno della figuraccia fatta!”.

La difesa degli interisti

“C’è chi spacca i cartelloni pubblicitari e che vi a complimentarsi con l’avversario…”, commenta l’interista Maurizio, scoccando una frecciatina alla Juve con un riferimento alla scenata di Nedved dopo l’eliminazione con il Porto.“Genio della comunicazione, tramuta una disfatta in un successo personale”, plaude Stefano, tifoso dell’Inter.

Ma subito Stefano ribatte: “A casa mia si dice ruffiano, vende bene il suo personaggio Jose, pure quando gli brucia da paura per la figuraccia”. L’interista Ricky prova a chiuderla così: “Grande gesto di sportività…e i commenti in questo post dimostrano la pochezza delle persone…”.

SPORTEVAI | 19-03-2021 12:23