Inter: Icardi, pazza idea di tornare, dai tifosi la risposta che non ti aspetti

Il bomber del Galatasary in estate aveva chiesto al suo entourage di sondare la pista interista: Maurito non ha mai dimenticato Milano. E viceversa.

05-10-2023 13:00

C’eravamo tanto amati. E forse ci amiamo ancora. Dalle colonne di Tuttosport arriva un retroscena intrigante relativo a Mauro Icardi. Il bomber, oggi al Galatasaray, in estate aveva chiesto al proprio entourage di riportarlo all”Inter, perchè lui, vuoi o non vuoi, si dice ancora innamorato dei nerazzurri.

Icardi, che show contro lo United

L’argentino oggi è contento in Turchia: col Galasataray ha firmato un’impresa storica realizzando il gol del successo per 3-2 in casa del Manchester United (dopo aver fallito un rigore) ma l’Italia – e soprattutto l’Inter – restano sempre nei suoi pensieri.

I tifosi dell’Inter non direbbero no all’Icardi-bis

Sbaglia chi pensa che un ritorno di Maurito sarebbe accolto male dai tifosi. A sentire le voci dei fan sul web uno come Icardi farebbe comodo anche subito: “Io lo rivoglio, non ha nemici nello spogliatoio ed è maturato”, oppure: “Se sparisse Wanda lo riprenderei immediatamente come terza punta..nell’inzaghismo uno cosi ti fa 25 gol a stagione se non di più”

Il rimpianto di aver preso Arnautovic e non Icardi

C’è chi scrive: “Con un Icardi così come terzo attaccante a febbraio eravamo già al sole a goderci la seconda stella fumando la pipa” e anche “Se penso che a 10 milioni c’era lui e li abbiamo buttati su Arnautovic…” e poi: “È il più grande, nel suo ruolo, in circolazione. Subito lo riporterei”-

Non mancano pareri discordi: “Due condizioni: chiedi scusa e lasci Wanda. Dato che entrambe sono impossibili, una più dell’altra, vuoi per orgoglio per altro, ciao ciao maurito”, oppure: “Dopo l’arrivo di Cuadrado non mi stupirei più di nulla. Unica cosa deve andare in scadenza, perchè figuriamoci se tirano pure fuori i soldi per riportarlo a Milano.” e ancora: “Non è una questione di perdono. Ma per quello che ha fatto semplicemente non può più giocare nell’Inter. È incompatibile con il mondo Inter. Succede in ogni azienda, in tutto il mondo” e infine: “Mamma mia che personaggio squallido, uno dei più grandi mali della storia dell’Inter”.