Inter: idea Gvardiol se parte Bastoni

29-05-2022 12:44

L’Inter si prepara a piste alternative nell’eventualità di una cessione di Alessandro Bastoni. L’ex Atalanta e Parma classe 1999, infatti, sarebbe il primo della lista dei possibili, ulteriori sacrifici che il club nerazzurro potrebbe sostenere nella sessione di calciomercato pronta a partire. Bastoni, inseguito da mezza Premier League, è tra i principali oggetti di desiderio di Antonio Conte (che ben conosce) al Tottenham.

Secondo Tuttosport, un’idea per sostituirlo sarebbe legata a Josko Gvardiol, difensore croato dell’RB Lipsia, scuola Dinamo Zagabria e di 3 anni più giovane (è un ’02) rispetto a Bastoni. Al primo anno in Bundesliga, Gvardiol si è reso protagonista di un’ottima stagione, caratterizzata da ben 46 presenze: 29 in campionato, 6 in Champions, altrettante in Europa League e 5 in DFB Pokal, andando a segno due volte in “Bundes”. L’alternativa sarebbe l’algerino del Borussia Mönchengladbach Ramy Bensebaini (classe 1995), che può giocare tra i tre di difesa, ma che nasce essenzialmente come laterale mancino. Su di lui, tuttavia, ci sarebbe da fare i conti con la forte concorrenza del Borussia Dortmund.