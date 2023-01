18-01-2023 18:27

Il mercato per le società di serie A sembra proprio non voler decollare e anche l’Inter sembra rimanere ferma dopo le voci che sono circolate negli ultimi giorni intorno all’ambiente nerazzurro. Mentre la squadra si prepara ad affrontare il Milan nella Supercoppa italiana, il mercato resta sullo sfondo per il momento ancora del tutto immobile.

Inter: no allo scambio tra Brozovic e Kessie

Niente da fare sul fronte Kessie. A riportare la notizia del naufragio della trattativa tra l’Inter e il Barcellona è La Repubblica che rivela come la trattativa che nei giorni scorsi sembrava essere entrata nel vivo si è invece interrotta del tutto. Secondo il quotidiano italiano in fatti, l’ex centrocampista del Milan avrebbe avuto un colloquio com il suo allenatore Xavi che gli ha assicurato di puntare ancora molto su di lui. Da qui la scelta del centrocampista ivoriano di restare in Spagna e provare a giocarsi le sue chance fino alla fine della stagione.

Inter, la strategia di Marotta sul mercato

Lo scambio tra Brozovic e Kessie non è andato in porto anche per le oggettive difficoltà della trattativa. Innanzitutto c’era da superare lo scoglio dell’ingaggio dell’ex centrocampista del Milan, arrivato al Barcellona da pochi mesi, con un ingaggio importante dopo essersi liberato a parametro zero dai rossoneri. Inoltre Marotta non ha mai accettato l’ipotesi di uno scambio alla pari, sperando di riuscire a mettere a punto una trattativa che non indebolisse la squadra e che allo stesso tempo gli permettesse di portare risorse fresche nel club.

Inter, Depay va verso l’Atletico Madrid

Se lo scambio Brozovic-Kessie sembra sul punto di saltare, sembra già saltato quello tra Depay e Correa. L’Inter sperava di poter arrivare al giocatore olandese per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un altro attaccante per questa seconda parte della stagione visti i continui problemi fisici dell’attaccante, ma il Barcellona potrebbe finalizzare nelle prossime ore la cessione del giocatore (in scadenza di contratto) all’Atletico Madrid per una cifra che si aggira tra i 3 e i 5 milioni di euro, con i Colchoneros che così avrebbero il sostituto di Joao Felix, passato in prestito al Chelsea.