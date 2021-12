Inter, il messaggio per Kjaer: "Torna presto, ti aspettiamo"

03-12-2021 21:06

E’ una brutta tegola quella che si è abbattuta sul Milan . La compagine rossonera infatti, dovrà affrontare tutta la seconda parte della stagione senza di uno dei suoi uomini di punta: Simon Kjaer .

Il difensore danese, nel corso dell’ultima partita di campionato giocata contro il Genoa , ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro che l’ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico e che lo terrà lontano dai campi da gioco almeno per i prossimi sei mesi.

Il Milan ha comunicato il buon esito dell’operazione ed i tempi di recupero che serviranno per rivedere Kjaer in azione nella giornata di venerdì e, pochi minuti dopo aver pubblicato la sua nota ufficiale, l’Inter ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza al giocatore.

Lo ha fatto attraverso un post pubblicato tramite il proprio profilo ufficiale Twitter.

“Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l’applauso che meriti”.

Per Kjaer si chiude quindi con anticipo un 2021 comunque indimenticabile. Prima il ritorno in Champions con il Milan, poi il drammatico pomeriggio nel quale, nel corso di un Danimarca-Finaldia ha contribuito a salvare la vita a Christian Eriksen a seguito di un arresto cardiaco, poi ancora la bella cavalcata a Euro 2020 con la sua Nazionale, la qualificazione ai Mondiali ottenuta in largo anticipo, la definitiva consacrazione in rossonero ed il 18° posto nella classifica del Pallone d’Oro .

OMNISPORT