Inter, il piano-B di Marotta lascia senza parole i tifosi: web in tilt

Inzaghi spera che il mercato si chiuda in fretta, il timore è quello che possa perdere un altro dei suoi pezzi pregiati: Skriniar il maggior indiziato. Un’ultima mossa in entrata, però, l’allenatore dell‘Inter la accoglierebbe volentieri. C’è da sostituire in organico Ranocchia, passato al Monza, e il ds Marotta ha stilato un piano che non comporta la cessione del difensore slovacco. Due le opzioni: piano A (che non si farà) e piano B.

Inter, Akanji è un sogno impossibile per ora

Piano A come Akanji, il forte difensore svizzero da tempo in rotta col Borussia Dortmund. Marotta ha sperato fino all’ultimo che, proprio grazie alle frizioni col centrale, il club tedesco aprisse al prestito: niente da fare. Akanji andrebbe via solo per 15-20 milioni, una cifra al momento blu per le esangui casse dell’Inter, che può permettersi solo operazioni low cost o – appunto – in prestito. E allora largo al piano B.

Inzaghi pronto ad accogliere Acerbi ad Appiano

Di chi si tratta? Di Acerbi, naturalmente. Rimasto ai margini della rosa della Lazio, l’esperto difensore della nazionale è un pupillo di Inzaghi e potrebbe arrivare per due o tre milioni, in prestito oneroso. Il problema? I tifosi dell’Inter non lo vogliono. “Ma è uno scherzo?”, chiede Giacomo riferendosi alle simpatie milaniste dell’ex Sassuolo. “Mai Acerbi in neroazzurro…miss sorriso puó rimanere ai margini della Lazio“, tuona Turciunello. Gio4penna paventa oscure minacce: “Acerbi un cavallo di Troia nello spogliatoio”. Mentre Zebo avvisa: “Non lo accetterò mai, neanche se mi segna di rovesciata al Derby”.

Acerbi all’Inter? Sui social si scatena la bufera

C’è però pure chi invita alla calma e a giudizi più ponderati e ragionevoli. IM, ad esempio, fa un paragone tra Acerbi e un altro acquisto contestato, rivelatosi poi azzeccatissimo: “L’acredine verso Acerbi sta raggiungendo i livelli di quando si trattava Darmian. Sappiamo tutti com’è finita poi…Siete ingiocabili. Senza dire che Acerbi sarebbe un upgrade rispetto a Ranocchia“. Owen lancia addirittura un sondaggio: “Perché non vorreste Acerbi all’Inter? Sorriso Lazio-Milan; Scarso; Mi sta antipatico”. Mentre Massimo spiega: “Non avete capito che non ci sono soldi? Ecco perché arriva Acerbi e non Akanji“.

