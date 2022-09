Inter, il PSG ci riproverà a gennaio per Skriniar

02-09-2022 14:48

L’Inter è riuscita a resistere strenuamente agli assalti del PSG per Milan Skriniar, non volendosi privare di un punto cardine della propria difesa. Ora il mercato è chiuso, e almeno per un anno i nerazzurri potranno godersi ancora il difensore slovacco classe 1995.

Il PSG, da parte sua, non è però arreso e, come riporta L’Equipe, ci riproverà a gennaio, tentando di portarlo al Parco dei Principi a parametro zero, dato che l’ex Sampdoria è ormai arrivato all’ultimo anno del suo contratto.

Nelle prossime settimane, comunque, dovrebbero iniziare i discorsi per il rinnovo di contratto e conseguente aumento d’ingaggio, e Marotta si augura che questa soluzione sia sufficiente per trattenere Skriniar a San Siro.