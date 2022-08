Inter, il PSG non intende mollare Skriniar: c'è una nuova offerta

18-08-2022 20:56

I tifosi dell’Inter non possono stare tranquilli. Fino alla fine di questa sessione estiva di mercato resteranno col fiato sospeso perché ancora non si sa se il 1° settembre in rosa ci saranno tutti i big. L’indiziato numero uno a partire è sempre lui: Milan Skriniar.

Skriniar, il PSG ha fatto un’altra offerta

Il destino di Milan Skriniar è ancora appeso a un filo. Non si può infatti sapere con certezza se al termine del mercato resterà all’Inter oppure dovrà partire in direzione Paris Saint-Germain. Il club nerazzurro non può permettersi di considerare nessuno incedibile. Pertanto, potrebbe anche decidere di monetizzare.

Per L’Equipe, il PSG avrebbe infatti già inviato una nuova proposta all’Inter, ma la cifra è per il momento ignota. I parigini avrebbero anche detto ai nerazzurri che non ci sarà più un rilancio, quindi è l’ultima che fanno. Prendere o lasciare insomma. Il club francese vuole dunque ancora fare sul serio per Skriniar.

Inter, le mosse sul mercato in uscita

Nelle ultime settimane l’Inter è stata parecchio attiva sul fronte cessioni, con la partenza di Andrea Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni e con quella del giovane Cesare Casadei al Chelsea per 15 milioni più cinque di bonus. Partenze utili per le casse del club nerazzurro, che vorrebbe evitare cessioni importanti.

Ma se l’offerta dovesse essere allettante intorno ai 70-80 milioni, allora l’Inter potrebbe anche far partire Skriniar. C’è però da dire che lo slovacco ha giocato titolare a Lecce e Simone Inzaghi vuole continuare a puntare su di lui anche nella stagione appena iniziata e schierarlo in campo sabato contro lo Spezia.

Inter, i possibili movimenti in entrata

Il mercato a campionato già iniziato dà molto fastidio agli allenatori e Simone Inzaghi ha già espresso questo malessere dopo la vittoria di Lecce. Il tecnico vuole un difensore centrale in più, non in meno. E se partisse Skriniar negli ultimi giorni di agosto allora il club nerazzurro ne dovrebbe prendere due.

I nomi ci sono. Quello che potrebbe arrivare prima è Francesco Acerbi, che si potrebbe liberare in prestito dalla Lazio e che conosce molto bene il mister. Resta sullo sfondo l’idea Manuel Akanji, centrale svizzero in forza al Borussia Dortmund, per cui l’Inter dovrebbe sborsare circa 15 milioni.

