Calciomercato, Inter: 'Il PSG non molla Skriniar'. Le ultime dalla Francia

16-08-2022 09:46

Il Paris Saint Germain non molla Milan Skriniar. A scriverlo, in queste ore, è l’Équipe.

Secondo il principale quotidiano sportivo francese, “il direttore sportivo Antero Henrique sta moltiplicando i contatti con l’Inter, ma l’affare non avanza più. Il club nerazzurro – viene rimarcato – non si smuove infatti dalla sua richiesta di 70 milioni cash, ritenuta però troppo alta dai parigini”. Cosa succederà in questi ultimi 15 giorni di calciomercato? Quello che è certo, è il messaggio di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha infatti chiaramente detto che “l’Inter deve rimanere questa”.

Intanto la società nerazzurra potrebbe chiudere il trasferimento di Cesare Casadei al Chelsea. “Per il centrocampista – ricostruisce il giornalista di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio – i blues sono già arrivati a mettere sul piatto 12 milioni di euro più bonus. L’Inter è disposta a chiudere, a titolo definitivo, a 15 più 5. C’è fiducia che per giovedì si arrivi alla cifra richiesta perfezionando il trasferimento”. A questo punto, secondo l’esperto di calciomercato, potrebbe partire “l’assalto ad Akanji”. Quest’ultimo, come ricostruisce la Gazzetta dello Sport, vuole l’Inter e lo ha ribadito al Borussia Dortmund.

